Евросоюз не смог согласовать новые санкции против России

Послы стран Евросоюза на встрече не сумели достичь согласия по 20-му пакету санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Ранее о сложностях с согласованием нового пакета санкций сообщало агентство Bloomberg. По его сведениям, ряд стран выступил против введения ограничений для иностранных портов и банков в рамках мер против экспорта российской нефти. Так, власти Италии и Венгрии не поддерживают санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, а Греция и Мальта выражают обеспокоенность возможными ограничениями для порта Каримун в Индонезии. Также Мадрид и Рим не согласны с санкциями против одного из банков Кубы.

Российские власти продолжают считать западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Еврокомиссия впервые представила свои предложения по новым мерам в начале февраля. Проект 20-го пакета санкций против России предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти, включавший ограничения для 43 дополнительных судов, что увеличило бы их общее число до 640. Планировалось также ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим работам для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, дополнительно к запрету на импорт сжиженного природного газа.