Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов

США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Инара Рафикгызы
16:09

В ходе мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с торговлей людьми МВД, была задержана 49-летняя Рима Гюльалиева, обвиняемая в совершении преступления по статье о торговле людьми. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе расследования установлено, что Гюльалиева, действуя заодно с членами транснациональной организованной группы, состоящей из граждан иностранных государств, обманывала гражданок Азербайджана и переправляла их через государственную границу с целью сексуальной эксплуатации. Потерпевших удерживали с помощью угроз, отнимали паспорта и подвергали сексуальной эксплуатации с целью прибыли.

Следствие также установило, что Р.Гюльалиева продавала женщин иностранным гражданам этой страны под предлогом брака за суммы от 6 000 до 8 000 долларов США. После этого она забирала у женщин подарки со свадьбы, включая золотые украшения и другие ценные вещи, и заставляла их покинуть страну.

На основании собранных доказательств в рамках возбужденного уголовного дела Р.Гюльалиева привлечена к расследованию в качестве обвиняемой, и судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по выявлению других членов транснациональной организованной группы продолжаются.

Гражданам еще раз напоминают, что лица, ставшие жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, могут обращаться в Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД или на горячую линию 152. Конфиденциальность заявителей полностью обеспечивается.

