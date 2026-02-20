Обыски в резиденции бывшего принца

В Великобритании полиция провела обыски в частной резиденции британских монархов в Сандрингеме (Норфолк), где после лишения титулов проживал младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления правоохранителей.

Следственные действия проводились после того, как накануне экс-принца задержали в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. После скандала, возникшего из-за связей Эндрю с Эпштейном, король Карл III решил лишить Эндрю титулов и почестей и выселить из королевской резиденции.

В полиции уточнили, что обыски в Норфолке завершены, а следственные действия в резиденции Эндрю в Роял-Лодж в Беркшире продолжаются. Подозрение в отношении бывшего принца сформулировано как «неправомерное поведение на государственной должности». Других комментариев полиция пока не дает.

В четверг, 19 февраля, британская полиция задержала Эндрю, но имя задержанного официально не раскрывалось — правоохранители сослались на регламент и указали, что был задержан мужчина «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph и BBC, задержание связано с проверкой в рамках расследования, в котором фигурируют обвинения по делу Эпштейна. Примерно через 12 часов Эндрю отпустили из полиции.

Король Великобритании Карл III заявил, что узнал о произошедшем с «глубокой обеспокоенностью» и добавил, что не считает возможным комментировать ситуацию до завершения процедур.

Эпштейн в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции. В 2019 году его вновь арестовали в США по обвинениям в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию; в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.