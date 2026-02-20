USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Обыски в резиденции бывшего принца

16:25 309

В Великобритании полиция провела обыски в частной резиденции британских монархов в Сандрингеме (Норфолк), где после лишения титулов проживал младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, сообщает The Guardian со ссылкой на заявления правоохранителей.

Следственные действия проводились после того, как накануне экс-принца задержали в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. После скандала, возникшего из-за связей Эндрю с Эпштейном, король Карл III решил лишить Эндрю титулов и почестей и выселить из королевской резиденции.

В полиции уточнили, что обыски в Норфолке завершены, а следственные действия в резиденции Эндрю в Роял-Лодж в Беркшире продолжаются. Подозрение в отношении бывшего принца сформулировано как «неправомерное поведение на государственной должности». Других комментариев полиция пока не дает.

В четверг, 19 февраля, британская полиция задержала Эндрю, но имя задержанного официально не раскрывалось — правоохранители сослались на регламент и указали, что был задержан мужчина «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph и BBC, задержание связано с проверкой в рамках расследования, в котором фигурируют обвинения по делу Эпштейна. Примерно через 12 часов Эндрю отпустили из полиции.

Король Великобритании Карл III заявил, что узнал о произошедшем с «глубокой обеспокоенностью» и добавил, что не считает возможным комментировать ситуацию до завершения процедур.

Эпштейн в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции. В 2019 году его вновь арестовали в США по обвинениям в торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию; в августе 2019-го он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 207
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1399
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5780
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2712
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1071
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1950
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4420
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1551
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1278
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1485
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 775

ЭТО ВАЖНО

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 207
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1399
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5780
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2712
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1071
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1950
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4420
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1551
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1278
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1485
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 775
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться