Россия готовит тысячи северокорейских солдат

«Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне», – написал глава государства в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит 10 тыс. солдат из КНДР, чтобы противодействовать ракетам и различным видам дронов.

По его словам, северокорейские военные обучаются противодействию ракетам и различным типам дронов, включая оптоволоконные беспилотники, FPV и дальнобойные системы. «Они обучаются сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Что они сделают с этими знаниями? По крайней мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею», – подчеркнул Зеленский.

Украинские СМИ отмечают, что северокорейские солдаты продолжают находиться в приграничных с Украиной областях России. В настоящий момент они не участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины, занимаясь разминированием территорий, где велись бои.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения, сражаясь на стороне России против Украины.