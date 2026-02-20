Россия готовит тысячи северокорейских солдат

USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит 10 тыс. солдат из КНДР, чтобы противодействовать ракетам и различным видам дронов.

«Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне», – написал глава государства в Telegram.

По его словам, северокорейские военные обучаются противодействию ракетам и различным типам дронов, включая оптоволоконные беспилотники, FPV и дальнобойные системы. «Они обучаются сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Что они сделают с этими знаниями? По крайней мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею», – подчеркнул Зеленский.

Украинские СМИ отмечают, что северокорейские солдаты продолжают находиться в приграничных с Украиной областях России. В настоящий момент они не участвуют в боевых действиях против Сил обороны Украины, занимаясь разминированием территорий, где велись бои.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения, сражаясь на стороне России против Украины.

Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 209
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 1402
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 5784
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 2712
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
США будут взламывать телефоны с помощью российского софта
15:22 1073
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
Тайная сделка близкого к Трампу инвестора с крупной российской компанией
14:00 1950
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 4421
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
Революция в информационно-технологической отрасли Армении
14:50 1553
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
Бывший британский депутат вступил в «Азов»
14:37 1278
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
Азербайджанская чемпионка Европы, участница двух Олимпиад объявила о завершении карьеры
14:35 1486
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
В Турции обсудили гарантии безопасности для Украины: Киев хочет участия Анкары
14:24 775

