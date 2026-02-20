Китайцы утонули на Байкале

Тела семерых погибших туристов из Китая обнаружили спасатели на месте затопления автобуса на озере Байкал. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой обнаружено место провала автомобиля с людьми. Во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров», — рассказали в МЧС.

Спасатели обследовали место происшествия с помощью подводной камеры. Там же они обнаружили тела погибших. Группа туристов состояла из восьми человек. Одного из них спасли.

Правоохранительные органы РФ возбудили два уголовных дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц, а также о халатности. Прокуратура региона организовала проверку и контролирует уголовное дело.