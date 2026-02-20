Сколько людей живут в Азербайджане

В 2025 году численность населения страны увеличилась на 37 462 человека, или на 0,4%, и по состоянию на 1 января 2026 года достигла 10 262 351 человека.

Об этом говорится в публикации Государственного комитета по статистике, содержащей макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь–декабрь.

Сообщается, что 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% — сельские, 49,8% — мужчины и 50,2% — женщины.

Отмечается, что в 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 95 875 новорожденных, и по сравнению с 2024 годом этот показатель на каждую 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,4.

53,1% новорожденных составили мальчики, 46,9% — девочки. Среди новорожденных 3 170 — двойни, 117 — тройни.

Кроме того, в прошлом году в стране было зарегистрировано 59 834 случая смерти, и по сравнению с 2024 годом этот показатель на каждую 1000 человек населения не изменился и остался на прежнем уровне — 5,8.

Сообщается, что из числа умерших 2 292 человека (3,8%) были в возрасте 0–17 лет, 5 839 человек (9,8%) — 18–49 лет, 14 230 человек (23,8%) — 50–64 лет, 37 473 человека (62,6%) — в возрасте 65 лет и старше.