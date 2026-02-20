Армению могут подключить к энергетике Баку и Анкары

Процесс нормализации отношений с Арменией может положительно сказаться и на экономическом взаимодействии.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
По его словам, Анкара поддерживает процесс нормализации именно с этой точки зрения.
Алпарслан Байрактар подчеркнул, что Армения может стать частью энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
«По сути, нормализация предполагает упорядочение экономических отношений. Мы можем развивать сотрудничество в энергетической сфере и использовать существующие возможности. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться на благо всех сторон», — отметил министр.