США не заберут зонтик у Европы

США не планируют лишать Европу своего ядерного зонтика, заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер в интервью Bloomberg.

«У нас есть ядерный зонтик, который защищает Европу, он никуда не денется. И если бы он куда-то делся, то Европа не смогла бы его заместить», - сказал Паздер.

Комментируя предложение французского лидера Эммануэля Макрона подумать об использовании ядерного оружия Парижа для защиты всего ЕС, Паздер выразил мнение, что для этого понадобится очень много ядерного оружия, а экономика Франции сейчас не в состоянии справиться с такой задачей.