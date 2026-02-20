Условие Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нормализация украино-венгерских отношений возможна только после прекращения войны. Об этом Орбан заявил после первого заседания Совета мира в Вашингтоне, сообщает MTI.

По словам венгерского премьера, украино-венгерские отношения сегодня напряженные, так как украинцы каждого, кто их не поддерживает, считают «врагом». В то же время Орбан подчеркнул, что после окончания войны страны смогут вернуться к нормальным, мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям.

По словам Орбана, пока продолжается война, он не видит никаких шансов на урегулирование украино-венгерских отношений.

Говоря о войне в Украине, венгерский лидер отметил, что американцы постоянно проявляют инициативу, они напрямую контактируют с россиянами, тогда как европейские лидеры решили продолжать войну.