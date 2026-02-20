Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?

USD 1.7000
Кямаля Алиева
Можно ли отказаться от пенсии в Азербайджане и забрать накопленный пенсионный капитал? Этот вопрос все чаще возникает среди граждан. Ситуацию с точки зрения закона в интервью haqqin.az разъяснил юрист Акрам Гасанов.

По его словам, в соответствии с законодательством Азербайджана система обязательного государственного социального страхования не является добровольной, а носит обязательный характер.

«Отчисления производятся на основании закона, и отказаться от их уплаты по личному желанию невозможно. Даже если гражданин заявляет, что в будущем не намерен получать пенсию, это не освобождает его или работодателя от обязанности производить соответствующие отчисления. Если он достиг пенсионного возраста, то вправе не подавать заявление на назначение пенсии. Однако накопленный пенсионный капитал не может быть изъят наличными или переведен единовременно», — отметил юрист.

По его словам, пенсионный капитал формируется исключительно для расчета ежемесячной трудовой пенсии. Закон не предусматривает возможность его досрочного снятия или полного получения на руки.

«Если же человек официально трудоустроен и получение пенсии препятствует его профессиональной деятельности, он вправе добровольно отказаться от ее получения. Такое решение остается за ним, и законодательство не устанавливает запрета на это. Гражданин в любое время может возобновить свое право на пенсию. Процедура восстановления права на пенсию крайне проста», — добавил Гасанов.

