Медиа и аналитика Азербайджана объединяются в новые структуры

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О реорганизации публичных юридических лиц «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» и «Центр анализа международных отношений».
Согласно указу, публичное юридическое лицо «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» реорганизуется путем присоединения к нему публичного юридического лица «Центр социальных исследований».
В свою очередь, публичное юридическое лицо «Центр анализа международных отношений» реорганизуется путем присоединения к нему Бакинского международного центра мультикультурализма. В результате создается новое публичное юридическое лицо — «Центр анализа международных отношений и мультикультурализма».