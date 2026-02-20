USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Медиа и аналитика Азербайджана объединяются в новые структуры

указ президента
17:12 826

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О реорганизации публичных юридических лиц «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» и «Центр анализа международных отношений».

Согласно указу, публичное юридическое лицо «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» реорганизуется путем присоединения к нему публичного юридического лица «Центр социальных исследований».

В свою очередь, публичное юридическое лицо «Центр анализа международных отношений» реорганизуется путем присоединения к нему Бакинского международного центра мультикультурализма. В результате создается новое публичное юридическое лицо — «Центр анализа международных отношений и мультикультурализма».

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 236
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8034
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 965
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1198
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1229
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3334
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1757
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1859
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2124
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3406
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3191

