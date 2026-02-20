USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

При поддержке PASHA Holding начинаются фестивальные дни «Woman Bazaar – Программа устойчивого развития 5»

17:33 306

При поддержке PASHA Holding уже в пятый раз в рамках проекта Woman Bazaar стартует фестиваль «Программа устойчивого развития». В этом году фестиваль, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, направлен на поддержку устойчивой предпринимательской деятельности женщин и подчеркивание их роли в борьбе с изменениями климата.

Фестиваль, который в предыдущие годы имел большой успех, в этот раз окажет поддержку 60 женщинам-предпринимателям из уязвимых групп в возрасте до 50 лет (в том числе 15 - из регионов).

В преддверии фестиваля для женщин-предпринимательниц из уязвимых групп были организованы тренинги по брендингу, стратегии в социальных сетях, цифровому маркетингу, техникам продаж и другим бизнес-ориентированным направлениям с целью повышения их знаний и навыков. Кроме того, им была предоставлена онлайн-менторская поддержка для развития бизнеса и совершенствования стратегий продаж.

Основная цель фестиваля - укрепление деятельности женщин-предпринимателей из уязвимых групп, содействие развитию устойчивых бизнес-моделей и продвижение продукции, произведённой с учётом экологической ответственности.

Почему стоит посетить фестиваль?

  • Женщины-предприниматели из разных регионов представят свои бренды и продукцию
  • Женщины, добившиеся успеха в разных сферах, выступят с вдохновляющими речами
  • Пройдут выступления с живой музыкой и танцевальные перформансы
  • Состоятся выставки картин любителей и профессиональных художников, арт-зоны и различные мастер-классы
  • Будет организована фотозона.

Даты фестиваля: 28 февраля, 14:00–18:30; 1 марта, 12:00–18:30

Место проведения: Passage 1901 (ул. Нигяр Рафибейли, 12/14, Баку, Азербайджан)

Этот фестиваль - не просто ярмарка, а уникальная возможность поддержать женщин-предпринимателей, способствовать их развитию и открытию новых возможностей. В ходе фестиваля посетители смогут познакомиться и приобрести текстильные изделия, предметы декора, аксессуары, свечи, мыло, продукты питания и многое другое. Не упустите эти два дня, чтобы открыть для себя качественную и экологичную продукцию и поддержать местных женщин-предпринимателей.

Ждем вас на Woman Bazaar - совершайте покупки, вдохновляйтесь и становитесь частью фестиваля. Пусть ваш подарок станет поддержкой!

Вход на фестиваль свободный.

Тема расширения прав и возможностей женщин занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, в числе которых - проекты AFAQ, Ana Sahibkar и Women Bazaar.

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 237
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8036
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 965
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1198
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1230
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3335
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1757
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1859
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2125
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3408
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3191

