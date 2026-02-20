В Баку объединяют ботанический и дендрологический сады

При главе Исполнительной власти города Баку создается общество с ограниченной ответственностью «Центральный ботанический и дендрологический сад».
Это предусмотрено указом президента Ильхама Алиева «О совершенствовании деятельности ряда государственных учреждений».
Согласно документу, Кабинету Министров поручено в течение двух месяцев провести реорганизацию публичных юридических лиц «Центральный ботанический сад» и «Дендрологический сад» путем их преобразования в ООО «Центральный ботанический и дендрологический сад» при главе Исполнительной власти города Баку.