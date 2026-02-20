После угроз Трампа Иран пришел в движение

USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Иран намерен в течение ближайших двух-трех дней представить проект возможного ядерного соглашения с Вашингтоном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Следующий шаг для меня — представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2–3 дня он будет готов», — сказал Аракчи в интервью программе Morning Joe на телеканале MS NOW.

После согласования плана внутри страны его представят спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу, добавил он. Глава МИД также допустил, что делегациям США и Ирана потребуется еще один раунд переговоров, чтобы доработать сделку окончательно.

Ранее на этой неделе в Женеве прошел второй раунд переговоров между Ираном и США. Он завершился договоренностью об «основополагающих принципах» возможного ядерного соглашения. СМИ писали, что иранская сторона согласилась на паузу в обогащении урана сроком до трех лет, передачу части запасов за рубеж, а также выразила готовность обсуждать деловые соглашения с США в случае отмены санкций. Однако Тегеран по-прежнему настаивает на сохранении производственного цикла обогащения на своей территории. Вашингтон считает это неприемлемым.

Аракчи в интервью телеканалу не подтвердил, что Вашингтон требовал полного отказа Ирана от процедуры обогащения урана: «То, о чем мы говорим сейчас (с американцами), — так это о том, как сделать так, чтобы иранская ядерная программа — включая обогащение урана — была мирной и оставалась мирной навсегда. Иран предпринимает меры, чтобы доказать это».

Заявление Аракчи прозвучало после очередной угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана. Накануне американский лидер пригрозил Ирану «действительно плохими вещами», если тот будет затягивать заключение ядерного соглашения. Трамп установил крайний срок для Тегерана в «10–15 дней» и заявил, что переговоры с Ираном по урегулированию противостояния идут хорошо, при этом потребовав от Тегерана достижения значимого соглашения в обозначенный срок.

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 240
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8039
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 970
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1205
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1232
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3338
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1862
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2132
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3411
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3193

