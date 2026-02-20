После угроз Трампа Иран пришел в движение

«Следующий шаг для меня — представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2–3 дня он будет готов», — сказал Аракчи в интервью программе Morning Joe на телеканале MS NOW.

После согласования плана внутри страны его представят спецпосланнику Трампа Стивену Уиткоффу, добавил он. Глава МИД также допустил, что делегациям США и Ирана потребуется еще один раунд переговоров, чтобы доработать сделку окончательно.

Ранее на этой неделе в Женеве прошел второй раунд переговоров между Ираном и США. Он завершился договоренностью об «основополагающих принципах» возможного ядерного соглашения. СМИ писали, что иранская сторона согласилась на паузу в обогащении урана сроком до трех лет, передачу части запасов за рубеж, а также выразила готовность обсуждать деловые соглашения с США в случае отмены санкций. Однако Тегеран по-прежнему настаивает на сохранении производственного цикла обогащения на своей территории. Вашингтон считает это неприемлемым.

Аракчи в интервью телеканалу не подтвердил, что Вашингтон требовал полного отказа Ирана от процедуры обогащения урана: «То, о чем мы говорим сейчас (с американцами), — так это о том, как сделать так, чтобы иранская ядерная программа — включая обогащение урана — была мирной и оставалась мирной навсегда. Иран предпринимает меры, чтобы доказать это».

Заявление Аракчи прозвучало после очередной угрозы Дональда Трампа в адрес Ирана. Накануне американский лидер пригрозил Ирану «действительно плохими вещами», если тот будет затягивать заключение ядерного соглашения. Трамп установил крайний срок для Тегерана в «10–15 дней» и заявил, что переговоры с Ираном по урегулированию противостояния идут хорошо, при этом потребовав от Тегерана достижения значимого соглашения в обозначенный срок.