Украинский опыт: пять стран запускают проект дешевых ПВО

Польша, Франция, Германия, Великобритания и Италия заключили соглашение о взаимодействии в рамках инициативы LEAP, предусматривающей развитие «дешевых средств ПВО и автономных платформ». Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи руководителей оборонных ведомств пяти стран, состоявшейся в Кракове.

«Мы также подписали очень важное соглашение о совместном развитии ударных возможностей с использованием дронов, низкозатратном совместном производстве и совместных закупках боевых зарядов для дронов», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой польское оборонное ведомство вело на своем YouTube-канале.

По его словам, европейские государства намерены опираться на украинский опыт для организации недорогого производства беспилотников и средств противодействия БПЛА.

Как сообщает Bloomberg, в рамках инициативы предполагается создание автономных беспилотных систем и противоракет для комплексов ПВО. По данным агентства, такие разработки смогут применяться в различных средах, включая космическое пространство, при этом дополнительные детали проекта не раскрываются.

Реализация инициативы будет осуществляться силами пяти стран в координации с НАТО. Военным государств – участников LEAP предстоит подготовить предложения по усилению их вклада и роли в рамках Североатлантического альянса.