Крупнейший неамериканский авианосец уже в Атлантике

По данным агентства, авианосец направлен в регион на фоне нестабильной ситуации, вызванной, в частности, «аппетитами США в отношении Гренландии».

Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Северную Атлантику. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции, он примет участие в операциях в Балтийском море.

«Корабль, вышедший из Тулона 27 января и принявший участие в крупных учениях «Орион-26», проводимых Францией, продолжает свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике», - приводит AFP заявление французского военного министерства. Авианосец, в частности, должен зайти 25 февраля в шведский порт Мальмё, где пробудет несколько дней.

«Шарль де Голль» примет участие в миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая, как утверждают в Североатлантическом альянсе, направлена на «охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий».

Длина этого французского военного корабля составляет 261,5 м, это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Обычно на борту корабля находятся несколько тысяч моряков и военнослужащих, а также около 30 истребителей. Кроме того, авианосец сопровождают несколько военных кораблей.