USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Крупнейший неамериканский авианосец уже в Атлантике

18:04 1118

Французский авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Северную Атлантику. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции, он примет участие в операциях в Балтийском море.

По данным агентства, авианосец направлен в регион на фоне нестабильной ситуации, вызванной, в частности, «аппетитами США в отношении Гренландии».

«Корабль, вышедший из Тулона 27 января и принявший участие в крупных учениях «Орион-26», проводимых Францией, продолжает свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике», - приводит AFP заявление французского военного министерства. Авианосец, в частности, должен зайти 25 февраля в шведский порт Мальмё, где пробудет несколько дней.

«Шарль де Голль» примет участие в миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), которая, как утверждают в Североатлантическом альянсе, направлена на «охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий».

Длина этого французского военного корабля составляет 261,5 м, это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Обычно на борту корабля находятся несколько тысяч моряков и военнослужащих, а также около 30 истребителей. Кроме того, авианосец сопровождают несколько военных кораблей.

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 242
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8042
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 972
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1207
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1232
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3339
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1766
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1864
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2134
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3412
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3193

ЭТО ВАЖНО

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 242
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8042
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 972
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1207
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1232
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3339
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1766
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1864
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2134
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3412
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3193
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться