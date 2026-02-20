Новые бюджетные организации в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности ряда государственных органов. В соответствии с указом были созданы следующие бюджетные организации:

- при Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство по использованию запасов минерального сырья на базе юридических лиц публичного права «Агентство по использованию запасов минерального сырья» и «Агентство геологической разведки», а также Государственного фонда геологической информации;

- при Министерстве экологии и природных ресурсов - Агентство геодезии и картографии на базе соответствующего публичного юридического лица;

- при Государственном агентстве водных ресурсов - Проектный и научно-исследовательский институт «Водное хозяйство и мелиорация» на базе Института проектирования водно-мелиорационных комплексов и Научно-исследовательского института водного хозяйства и мелиорации.