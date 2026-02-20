Иран готов на уступку

Иранская сторона в ходе переговоров в Женеве выразила готовность заморозить производство ядерных материалов на срок до 10 лет, однако категорически отказалась полностью прекращать обогащение урана. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что иранцы готовы приостановить производство ядерных материалов, возможно, на десятилетие, но не хотят отказываться от того, что они считают своим правом на обогащение ядерного материала в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, подпись под которым поставил Иран. При этом отмечается, что ключевые переговорщики от США - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжают настаивать на полном и окончательном отказе Тегерана от любых мощностей по обогащению урана.

Несмотря на обсуждаемые сроки заморозки, остается неясным, согласится ли Иран на проведение по-настоящему глубоких и прозрачных инспекций со стороны МАГАТЭ.

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров США и Ирана при посредничестве Омана по ядерному досье. В иранском МИД заявили о взаимопонимании по ряду вопросов, которые могут войти в проект будущего соглашения. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать ряд позиций, которые обозначили в Белом доме.