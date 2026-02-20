USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...

19 февраля 2026 года в ходе визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки для участия в первом заседании Совета мира группа протестующих совершила провокационные действия перед отелем Waldorf Astoria в Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в США.

В заявлении отмечается, что когда кортеж главы государства приблизился к зданию отеля, протестующие попытались силой проникнуть на охраняемую территорию и атаковать автомобиль президента:

«Эта группа также использовала неподобающие выражения в адрес руководства Азербайджана. Учитывая, что препятствование или физическое вмешательство в передвижение бронированного автомобиля главы государства представляло серьезную угрозу безопасности, у Службы безопасности президента не осталось иного выхода, кроме как незамедлительно вмешаться. Меры безопасности в соответствии со стандартными оперативными процедурами направлены исключительно на обеспечение безопасности. Кроме того, как заявила Секретная служба США, территория отеля включена в официальный периметр безопасности. Таким образом, мы категорически отвергаем любые попытки искажения или распространения необоснованных заявлений о мерах безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа. Азербайджанские сотрудники службы безопасности всегда действуют в тесной координации с принимающей страной.

Мы призываем всех действовать ответственно при распространении новостей и воздерживаться от выводов, основанных на неподтвержденных утверждениях», — говорится в заявлении.

