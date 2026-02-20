USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана

Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:12 249

Сегодня на чемпионате Азербайджана по шахматам начались финалы и матчи за 3-е место.

В мужском турнире за золото борются рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) и шестой номер соревнований Магомед Мурадлы (2581). В первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Завтра состоится ответный поединок.

Мамедъяров и Мурадлы по два раза становились чемпионами Азербайджана. Шахрияр выигрывал титул в 2001 и 2002 годах, Мурадлы - в 2019-м и 2022-м.

В матче за 3-е место Айдын Сулейманлы (2628) черными взял верх над Риадом Самедовым (2510).

В финале женского турнира фаворит чемпионата Ульвия Фаталиева (2434) в первой партии белыми одолела седьмую шахматистку соревнования Аян Аллахвердиеву (2196).

Интересно, что лучшая на сегодняшний день шахматистка страны Фаталиева ни разу не выигрывала чемпионат Азербайджана. Аян Аллахвердиевой удалось завоевать титул в 2024-м году.

В матче за бронзу Тюркян Мамедъярова (2216) и Гюльнар Мамедова (2330) сыграли вничью.

Напомним, в прошлом году чемпионат Азербайджана выиграли Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде. На этот раз они завершили борьбу в четвертьфинале.

Матчи чемпионата Азербайджана проходят в Landmark. Как и в прошлом году, соревнование собрало сильнейших гроссмейстеров страны. В этот раз заявились 30 шахматистов и 16 шахматисток. В каждом раунде плей-офф участники проводят по две классические партии, а в случае ничейного результата определяют победителя на тай-брейке. 

Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины. Чемпионы получат соответственно 20 и 12 тысяч манатов. Помимо этого, если победитель матча выявляется по итогам «классики», то выигравшая сторона получает дополнительно 500 манатов.

Чемпионат Азербайджана завершится 22 февраля.

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 250
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8049
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 977
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1218
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1238
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3343
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1772
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1870
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2138
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3416
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3194

ЭТО ВАЖНО

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 250
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8049
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 977
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1218
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1238
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3343
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1772
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1870
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2138
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3416
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться