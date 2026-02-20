Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана

Сегодня на чемпионате Азербайджана по шахматам начались финалы и матчи за 3-е место.
В мужском турнире за золото борются рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) и шестой номер соревнований Магомед Мурадлы (2581). В первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Завтра состоится ответный поединок.
Мамедъяров и Мурадлы по два раза становились чемпионами Азербайджана. Шахрияр выигрывал титул в 2001 и 2002 годах, Мурадлы - в 2019-м и 2022-м.
В матче за 3-е место Айдын Сулейманлы (2628) черными взял верх над Риадом Самедовым (2510).
В финале женского турнира фаворит чемпионата Ульвия Фаталиева (2434) в первой партии белыми одолела седьмую шахматистку соревнования Аян Аллахвердиеву (2196).
Интересно, что лучшая на сегодняшний день шахматистка страны Фаталиева ни разу не выигрывала чемпионат Азербайджана. Аян Аллахвердиевой удалось завоевать титул в 2024-м году.
В матче за бронзу Тюркян Мамедъярова (2216) и Гюльнар Мамедова (2330) сыграли вничью.
Напомним, в прошлом году чемпионат Азербайджана выиграли Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде. На этот раз они завершили борьбу в четвертьфинале.
Матчи чемпионата Азербайджана проходят в Landmark. Как и в прошлом году, соревнование собрало сильнейших гроссмейстеров страны. В этот раз заявились 30 шахматистов и 16 шахматисток. В каждом раунде плей-офф участники проводят по две классические партии, а в случае ничейного результата определяют победителя на тай-брейке.
Общий призовой фонд чемпионата - 92 тысячи манатов. 62 тысячи разыграют мужчины, 30 тысяч - женщины. Чемпионы получат соответственно 20 и 12 тысяч манатов. Помимо этого, если победитель матча выявляется по итогам «классики», то выигравшая сторона получает дополнительно 500 манатов.
Чемпионат Азербайджана завершится 22 февраля.