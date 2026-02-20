Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана

Сегодня на чемпионате Азербайджана по шахматам начались финалы и матчи за 3-е место.

В мужском турнире за золото борются рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедъяров (2727) и шестой номер соревнований Магомед Мурадлы (2581). В первой партии, в которой Шахрияр играл белыми фигурами, соперники сыграли вничью. Завтра состоится ответный поединок.

Мамедъяров и Мурадлы по два раза становились чемпионами Азербайджана. Шахрияр выигрывал титул в 2001 и 2002 годах, Мурадлы - в 2019-м и 2022-м.

В матче за 3-е место Айдын Сулейманлы (2628) черными взял верх над Риадом Самедовым (2510).

В финале женского турнира фаворит чемпионата Ульвия Фаталиева (2434) в первой партии белыми одолела седьмую шахматистку соревнования Аян Аллахвердиеву (2196).

Интересно, что лучшая на сегодняшний день шахматистка страны Фаталиева ни разу не выигрывала чемпионат Азербайджана. Аян Аллахвердиевой удалось завоевать титул в 2024-м году.