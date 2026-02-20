Сколько вложено в Карабах и Восточный Зангезур?

USD 1.7000
Обнародованы средства, инвестированные в основной капитал в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

По данным Государственного комитета по статистике, в прошлом месяце в Карабахском экономическом районе в основной капитал было инвестировано 2 млрд 275 млн 641 тыс. манатов.

Из этой суммы 2 млрд 205 млн 335 тыс. манатов было направлено на строительно-монтажные работы.

За отчетный период инвестиции в основной капитал составили:

в городе Ханкенди — 363 млн. 928 тыс. манатов (из них 336 млн 912 тыс. манатов — на строительно-монтажные работы),

в Агджабединском районе — 19 млн 713 тыс. манатов (17 млн 223 тыс. манатов),

в Агдамском районе — 759 млн 749 тыс. манатов (740 млн 16 тыс. манатов), 

в Агдеринском районе — 80 млн 328 тыс. манатов (79 млн 511 тыс. манатов),

в Бардинском районе — 18 млн 905 тыс. манатов (18 млн 58 тыс. манатов),

в Физулинском районе — 275 млн 332 тыс. манатов (274 млн 429 тыс. манатов),

в Ходжалинском районе — 183 млн 267 тыс. манатов (172 млн 23 тыс. манатов),

в Ходжавендском районе — 164 млн 423 тыс. манатов (163 млн 607 тыс. манатов),

в Шушинском районе — 382 млн 936 тыс. манатов (381 млн 594 тыс. манатов),

в Тертерском районе — 27 млн 55 тыс. манатов (21 млн 959 тыс. манатов).

В январе в Восточно-Зангезурском экономическом районе в основной капитал было направлено 2 млрд 811 млн 671 тыс. манатов (из них 2 млрд 763 млн 126 тыс. манатов — на строительно-монтажные работы).

За месяц объем инвестиций в основной капитал составил:

в Джебраильском районе — 373 млн 321 тыс. манатов (349 млн 964 тыс. манатов — на строительно-монтажные работы),

в Кельбаджарском районе — 1 млрд 9 млн 299 тыс. манатов (994 млн 592 тыс. манатов), 

в Губадлинском районе — 240 млн 266 тыс. манатов (239 млн 303 тыс. манатов),

в Лачинском районе — 453 млн 93 тыс. манатов (448 млн 258 тыс. манатов),

в Зангиланском районе — 735 млн 691 тыс. манатов (731 млн 7 тыс. манатов).

