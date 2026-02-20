Трамп в раздумьях

Соединенные Штаты рассматривают вариант нанесения ограниченного удара по Ирану. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Американского лидера попросили уточнить, изучает ли он возможность проведения против Ирана ограниченной военной операции, призванной, по замыслу Вашингтона, подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения. «Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», - ответил Трамп, не вдаваясь в детали.

Соединенные Штаты рассматривают возможность начала военной операции против Ирана уже 21 февраля, сообщил ранее телеканал CBS.