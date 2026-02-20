USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Трамп в раздумьях

19:28 151

Соединенные Штаты рассматривают вариант нанесения ограниченного удара по Ирану. Это подтвердил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Американского лидера попросили уточнить, изучает ли он возможность проведения против Ирана ограниченной военной операции, призванной, по замыслу Вашингтона, подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения. «Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», - ответил Трамп, не вдаваясь в детали.

Соединенные Штаты рассматривают возможность начала военной операции против Ирана уже 21 февраля, сообщил ранее телеканал CBS.

Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 253
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной
Пехлеви призвал к восстанию, авианосец США на подходе, Иран готов ответить войной обновлено 16:56
16:56 8051
Азербайджан снова помогает Украине
Азербайджан снова помогает Украине
18:33 981
Иран готов на уступку
Иран готов на уступку The New York Times
18:26 1221
Новые бюджетные организации в Азербайджане
Новые бюджетные организации в Азербайджане Указ президента
18:12 1240
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
15:24 3345
После угроз Трампа Иран пришел в движение
После угроз Трампа Иран пришел в движение
17:46 1774
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации служб водоснабжения
17:04 1870
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал?
Могут ли азербайджанцы вместо пенсии забрать накопленный капитал? Отвечает экономист
16:59 2141
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов
Гюльалиева продавала азербайджанок иностранцам за 6 тысяч долларов видео
16:09 3420
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников
Киллеры готовили убийства высокопоставленных украинских чиновников Громкое дело
12:46 3196

