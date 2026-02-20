USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Зеленский надеется на новый раунд

19:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии конструктива по территориям Донбасса на политической подгруппе переговоров. Глава государства подчеркнул сложность этого вопроса и необходимость открыто признавать отсутствие прогресса, сообщают украинские СМИ.

«Меньше конструктива было по чувствительным вопросам – востока Украины, Донбасса, территорий. Здесь пока конструктива не нашли», – заявил Зеленский журналистам.

Глава государства подчеркнул, что это сложная часть переговоров. По его мнению, факт отсутствия прогресса сейчас нужно признавать открыто.

В то же время Украина рассчитывает, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и РФ, и что он «может стать действительно результативным», сообщил Зеленский в пятницу в соцсетях. Он указал, что «украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы», пишут украинские СМИ.

«Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются, и может значительно помочь способность мира давить (на Россию), чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным», - указал Зеленский.

Президент сообщил это после «подробного доклада» украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии.

«Украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены», - отметил Зеленский.

Президент добавил: «Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время».

Зеленский отметил и усилия европейских партнеров: «Роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы. Спасибо всем, кто с Украиной!» - подчеркнул Зеленский.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
21:42
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
21:27
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки
20:30
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
13:03
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
20:25
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
19:12

