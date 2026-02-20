Зеленский надеется на новый раунд

Глава государства подчеркнул, что это сложная часть переговоров. По его мнению, факт отсутствия прогресса сейчас нужно признавать открыто.

«Меньше конструктива было по чувствительным вопросам – востока Украины, Донбасса, территорий. Здесь пока конструктива не нашли», – заявил Зеленский журналистам.

В то же время Украина рассчитывает, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и РФ, и что он «может стать действительно результативным», сообщил Зеленский в пятницу в соцсетях. Он указал, что «украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы», пишут украинские СМИ.

«Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются, и может значительно помочь способность мира давить (на Россию), чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным», - указал Зеленский.

Президент сообщил это после «подробного доклада» украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии.

«Украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены», - отметил Зеленский.

Президент добавил: «Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время».

Зеленский отметил и усилия европейских партнеров: «Роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы. Спасибо всем, кто с Украиной!» - подчеркнул Зеленский.