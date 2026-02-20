USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Британия снова дала американцам от ворот поворот

20:05 821

Великобритания не разрешила Соединенным Штатам использовать свою авиабазу Акротири на Кипре в случае проведения военной операции против Ирана, сообщает Sky News.

Это уже третья база, которую Лондон не разрешает использовать США для нанесения авиаударов по Ирану.

«Великобритания не собирается поддерживать какую-либо наступательную военную операцию США», - сообщили правительственные источники Sky News

The Times ранее писала, что Лондон заблокировал просьбу Вашингтона разрешить использовать британские базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и Фэрфорд в Англии, где регулярно размещаются стратегические бомбардировщики ВВС США. По условиям давних двусторонних соглашений, эти базы могут использоваться для военных операций против третьих стран только в том случае, если это заранее согласовано с правительством Великобритании.

По данным газеты, Лондон мотивировал свои действия опасениями, что разрешение на использование баз для ударов по Ирану будет считаться нарушением международного права.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 221
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1323
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 617
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 775
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1774
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 651
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4359
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2238
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1155
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027

ЭТО ВАЖНО

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 221
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1323
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 617
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 775
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1774
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 651
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4359
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2238
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1155
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться