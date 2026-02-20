Британия снова дала американцам от ворот поворот

Это уже третья база, которую Лондон не разрешает использовать США для нанесения авиаударов по Ирану.

Великобритания не разрешила Соединенным Штатам использовать свою авиабазу Акротири на Кипре в случае проведения военной операции против Ирана, сообщает Sky News.

«Великобритания не собирается поддерживать какую-либо наступательную военную операцию США», - сообщили правительственные источники Sky News

The Times ранее писала, что Лондон заблокировал просьбу Вашингтона разрешить использовать британские базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и Фэрфорд в Англии, где регулярно размещаются стратегические бомбардировщики ВВС США. По условиям давних двусторонних соглашений, эти базы могут использоваться для военных операций против третьих стран только в том случае, если это заранее согласовано с правительством Великобритании.

По данным газеты, Лондон мотивировал свои действия опасениями, что разрешение на использование баз для ударов по Ирану будет считаться нарушением международного права.