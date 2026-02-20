Атака дронов на Белгород: двое погибших

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинских беспилотников по автомобилю на территории предприятия в Белгородской области. Об этом 20 февраля сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, пишут российские СМИ.

«В Максимовском сельском поселении два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он также сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали три человека. Двое из них с минно-взрывными травмами были госпитализированы в Валуйскую центральную территориальную больницу (ЦРБ). Еще один с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча был доставлен в Волоконовскую ЦРБ.