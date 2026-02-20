USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Атака дронов на Белгород: двое погибших

20:31 638

Два мирных жителя погибли в результате атаки украинских беспилотников по автомобилю на территории предприятия в Белгородской области. Об этом 20 февраля сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, пишут российские СМИ.

«В Максимовском сельском поселении два дрона атаковали автомобиль на территории предприятия. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал губернатор в Telegram-канале.

Он также сообщил, что из-за атак ВСУ пострадали три человека. Двое из них с минно-взрывными травмами были госпитализированы в Валуйскую центральную территориальную больницу (ЦРБ). Еще один с баротравмой и слепыми осколочными ранениями лица и плеча был доставлен в Волоконовскую ЦРБ.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 223
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1325
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 618
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 776
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1776
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 652
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4363
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2240
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1157
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027

ЭТО ВАЖНО

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 223
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1325
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 618
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 776
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1776
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 652
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6033
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4363
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2240
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1157
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1027
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться