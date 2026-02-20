USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Месторождения в обмен на снятие санкций

Иран на переговорах с США по ядерной сделке предложил Вашингтону доступ к своим нефтяным и газовым месторождениям. Тегеран также выразил готовность купить американские самолеты. Таким образом Иран хочет добиться снятия американских санкций, сообщил CBS News со ссылкой на источники.

Американские дипломаты посоветовали спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу не включать в сделку по иранской ядерной программе другие вопросы, например, поставки исламской республике баллистических ракет. Уиткофф согласился решать этот вопрос отдельно при участии других стран региона, утверждают собеседники CBS News.

США начали вводить санкции в отношении Ирана после захвата своего посольства в Тегеране протестующими в 1979 году. Ограничения включают меры против продажи иранской нефти в обход санкций, а также рестрикции в отношении отдельных иранских чиновников за подавление протестов.

17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме рассказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Президент США Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

