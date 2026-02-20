USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?

Кямаля Алиева
21:00 653

Размер соцпособия по возрасту в Азербайджане не увеличивался с 2023 года. Почему? Этот вопрос комментирует haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, в 2025 году в Азербайджане был реализован пятый социальный пакет, который охватил более 3 миллионов граждан, и в этом направлении было обеспечено выделение дополнительных средств в размере 1,4 миллиарда манатов.

«При этом в рамках социального пакета было также осуществлено повышение ряда социальных пособий и пенсий. Разумеется, наши предложения касаются увеличения размера пособия по возрасту. Мы представили свои предложения по повышению этого пособия. Принятие решения зависит от финансовых расчетов. Полагаем, что в данном направлении после проведения финансовой, то есть фискальной оценки, станет возможным принятие соответствующих решений», — заявил он.

Байрамов также напомнил, что механизмы повышения разных выплат отличаются. По его словам, следует учитывать, что ряд повышений, в частности индексация, регулируется законом «О трудовых пенсиях».

«Социальные пособия индексации не подлежат, поэтому их повышение или изменение различных параметров, в том числе увеличение, законом напрямую не регулируется. В то же время вопрос остается актуальным. Тем не менее мы представили предложения о повышении пособия по возрасту в Азербайджане. Учитывая, что в 2025 году были повышены и другие виды пособий, считаем целесообразным увеличение и данного вида выплат», — добавил Байрамов.

Напомним, в Азербайджане социальное пособие по возрасту выплачивается мужчинам и женщинам, достигшим 65 и 64,5 года соответственно. Его размер составляет 220 манатов.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 226
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1327
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 622
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 779
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1780
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 654
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6034
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4368
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2243
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1159
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1028

ЭТО ВАЖНО

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 226
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1327
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 622
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 779
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1780
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 654
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6034
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4368
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2243
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1159
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1028
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться