Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?

По его словам, в 2025 году в Азербайджане был реализован пятый социальный пакет, который охватил более 3 миллионов граждан, и в этом направлении было обеспечено выделение дополнительных средств в размере 1,4 миллиарда манатов.

Размер соцпособия по возрасту в Азербайджане не увеличивался с 2023 года. Почему? Этот вопрос комментирует haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

«При этом в рамках социального пакета было также осуществлено повышение ряда социальных пособий и пенсий. Разумеется, наши предложения касаются увеличения размера пособия по возрасту. Мы представили свои предложения по повышению этого пособия. Принятие решения зависит от финансовых расчетов. Полагаем, что в данном направлении после проведения финансовой, то есть фискальной оценки, станет возможным принятие соответствующих решений», — заявил он.

Байрамов также напомнил, что механизмы повышения разных выплат отличаются. По его словам, следует учитывать, что ряд повышений, в частности индексация, регулируется законом «О трудовых пенсиях».

«Социальные пособия индексации не подлежат, поэтому их повышение или изменение различных параметров, в том числе увеличение, законом напрямую не регулируется. В то же время вопрос остается актуальным. Тем не менее мы представили предложения о повышении пособия по возрасту в Азербайджане. Учитывая, что в 2025 году были повышены и другие виды пособий, считаем целесообразным увеличение и данного вида выплат», — добавил Байрамов.

Напомним, в Азербайджане социальное пособие по возрасту выплачивается мужчинам и женщинам, достигшим 65 и 64,5 года соответственно. Его размер составляет 220 манатов.