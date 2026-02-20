USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Россия потеряла Су-34

21:18 781

Россия 19 февраля потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 на южном направлении. В 23:20, во время выполнения боевого задания над захваченной территорией Запорожской области Украины, самолет упал вблизи Каменки.

Первые сообщения о крушении появились в мониторинговых пабликах и на канале AviVector, который специализируется на военной и гражданской авиации. Впоследствии информацию подтвердили российские СМИ.

Данные о судьбе экипажа пока остаются противоречивыми.

По имеющейся информации, Су-34 вылетел с аэродрома «Армавир». Перед падением самолет нанес удар управляемыми авиабомбами по территории Днепропетровской области. После выполнения боевого задания он находился в воздухе над захваченной частью Запорожской области.

Что именно стало причиной уничтожения самолета, официально не уточняется. В то же время факт потери признали и российские ресурсы. Информация об экипаже разнится – часть источников утверждает о гибели, другие не приводят подтвержденных данных.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 230
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1329
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 624
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 782
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1783
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 656
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6036
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4371
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2245
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1161
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1029

