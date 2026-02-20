Россия потеряла Су-34

Россия 19 февраля потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 на южном направлении. В 23:20, во время выполнения боевого задания над захваченной территорией Запорожской области Украины, самолет упал вблизи Каменки.

Первые сообщения о крушении появились в мониторинговых пабликах и на канале AviVector, который специализируется на военной и гражданской авиации. Впоследствии информацию подтвердили российские СМИ.

Данные о судьбе экипажа пока остаются противоречивыми.

По имеющейся информации, Су-34 вылетел с аэродрома «Армавир». Перед падением самолет нанес удар управляемыми авиабомбами по территории Днепропетровской области. После выполнения боевого задания он находился в воздухе над захваченной частью Запорожской области.

Что именно стало причиной уничтожения самолета, официально не уточняется. В то же время факт потери признали и российские ресурсы. Информация об экипаже разнится – часть источников утверждает о гибели, другие не приводят подтвержденных данных.