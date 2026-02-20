Немцев призывают покинуть Иран

«Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем», - заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Он обратил внимание на то, что в случае обострения ситуации практически нельзя будет оказать консульскую помощь.

США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. По утверждению телекомпании CBS, операция может начаться 21 февраля.