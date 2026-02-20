USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Немцев призывают покинуть Иран

21:34 164

МИД Германии настоятельно призвал немцев покинуть Иран в связи с угрозой возможного военного удара со стороны США.

«Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем», - заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Он обратил внимание на то, что в случае обострения ситуации практически нельзя будет оказать консульскую помощь. 

США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана, чтобы побудить Тегеран пойти на выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки, избежав при этом полномасштабной атаки, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, такой удар может быть нанесен в течение нескольких дней. По утверждению телекомпании CBS, операция может начаться 21 февраля.

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 232
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1330
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 627
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 784
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1784
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 657
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6036
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4372
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2245
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1161
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1029

