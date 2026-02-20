Премьер-лига: «Туран-Товуз» обыгрывает конкурента и приближается к еврокубкам

Сегодня стартовал 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Важную победу над прямым конкурентом одержал «Туран-Товуз». На сураханской «Азерсун Арене», где временно квартируют товузцы, они со счетом 2:0 обыграли «Зиря» и опередили эту команду в турнирной таблице. Теперь «Туран-Товуз» занимает 3-е место и при этом имеет игру в запасе.
В сегодняшней игре все было решено в первые 20 минут. На 11-й минуте экс-футболист сборной Азербайджана Филип Озобич открыл счет, а спустя восемь минут португалец Хорхе Сильва сделал счет 2:0.
Напомним, 3-е место гарантирует путевку в еврокубки. 4-я позиция также может вывести в Европу в зависимости от результатов Кубка Азербайджана.
В другом матче дня «Сумгаит» дома не смог обыграть «Габалу» - 0:0.
Завтра сыграют: «Карван-Евлах» - «Араз-Нахчыван» (начало - в 14:30). 22 февраля встретятся: «Имишли» - «Шамахы» (14:30) и «Сабах» - «Кяпяз» (17:00).
Матч «Нефтчи» - «Карабах» перенесен.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ