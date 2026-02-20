USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Премьер-лига: «Туран-Товуз» обыгрывает конкурента и приближается к еврокубкам

Отдел спорта
21:37

Сегодня стартовал 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Важную победу над прямым конкурентом одержал «Туран-Товуз». На сураханской «Азерсун Арене», где временно квартируют товузцы, они со счетом 2:0 обыграли «Зиря» и опередили эту команду в турнирной таблице. Теперь «Туран-Товуз» занимает 3-е место и при этом имеет игру в запасе.

В сегодняшней игре все было решено в первые 20 минут. На 11-й минуте экс-футболист сборной Азербайджана Филип Озобич открыл счет, а спустя восемь минут португалец Хорхе Сильва сделал счет 2:0.

Напомним, 3-е место гарантирует путевку в еврокубки. 4-я позиция также может вывести в Европу в зависимости от результатов Кубка Азербайджана.

В другом матче дня «Сумгаит» дома не смог обыграть «Габалу» - 0:0.

Завтра сыграют: «Карван-Евлах» - «Араз-Нахчыван» (начало - в 14:30). 22 февраля встретятся: «Имишли» - «Шамахы» (14:30) и «Сабах» - «Кяпяз» (17:00).

Матч «Нефтчи» - «Карабах» перенесен.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
21:42 235
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
21:27 1330
Масштабные обыски в Ереване
Масштабные обыски в Ереване
21:13 630
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
21:18 785
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20:30 1785
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
21:00 657
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
13:03 6036
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
Посольство Азербайджана в США: У Службы безопасности Алиева не было иного выхода...
19:00 4374
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе
Верховный суд пошел против Трампа. Он в гневе обновлено 20:25
20:25 2246
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
Трамп в раздумьях: Бить или не бить?
19:28 1162
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана
Ульвия Фаталиева в шаге от первого титула чемпионки Азербайджана Шахрияр Мамедъяров может выиграть впервые за 24 года
19:12 1030

