Премьер-лига: «Туран-Товуз» обыгрывает конкурента и приближается к еврокубкам

Сегодня стартовал 21-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Важную победу над прямым конкурентом одержал «Туран-Товуз». На сураханской «Азерсун Арене», где временно квартируют товузцы, они со счетом 2:0 обыграли «Зиря» и опередили эту команду в турнирной таблице. Теперь «Туран-Товуз» занимает 3-е место и при этом имеет игру в запасе.