Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид

В мечети Гаджи Азиз, расположенной в бакинском поселке Маштага, компания Dostluq H‑EL MMC провела незаконные ремонтные работы. Мечеть внесена в реестр памятников архитектуры местного значения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджана №132 от 2 августа 2001 года.

В Госслужбе по охране, развитию и реставрации культурного наследия сообщили haqqin.az, что представителям Dostluq H‑EL MMC, проводившей незаконные работы, было вынесено предупреждение о немедленном прекращении ремонта и необходимости вернуть объект в первоначальное состояние. Нанесенный на внешний фасад слой штукатурки был снят, памятнику вернули его исходный вид. По факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 231.3 Кодекса об административных проступках. Материалы направлены в Сабунчинский районный суд.

Следует отметить, что, согласно закону «Об охране исторических и культурных памятников», запрещается изменять художественно-эстетический облик памятников, сносить их, а также проводить любые ремонтные, строительные, хозяйственные и иные работы, которые могут создать угрозу объекту. Любые реставрационные, консервационные и ремонтные работы допускаются только после утверждения соответствующих проектов Госслужбой.