Америка продлила лицензию Сербии

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS до 20 марта.

Об этом сообщает сербское издание RTS.

Ранее лицензия действовала до 20 февраля.

Соединенные Штаты ввели санкции против NIS в январе 2025 года, когда президентом был Джо Байден, требуя полного исключения российского участия в компании. Первоначально ограничения несколько раз откладывались, однако в начале октября они вступили в силу.

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что США продолжают настаивать на выходе российских акционеров из компании для снятия санкций. По ее словам, Вашингтон согласовал переговоры о смене собственника NIS до 13 февраля, но не разрешил продолжать работу нефтеперерабатывающих заводов. Позже она уточнила, что российские владельцы NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.