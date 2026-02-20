USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Вето Венгрии

20 февраля 2026, 22:10

Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, сообщает Finanсial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников журналистов, 20 февраля посол Венгрии в ЕС высказал возражение против того, чтобы блок одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом ЕС. При этом журналисты отмечают, что для выделения займа Украине необходима поддержка всех государств-членов блока.

Издание добавило, что блокирование кредита ЕС для Украины Венгрией может поставить под угрозу и утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.

FT напоминает, что кредит был согласован в декабре лидерами ЕС как спасательный круг для Киева, который в апреле столкнется с дефицитом бюджета. В то время Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственность за процентные расходы или погашение кредита, гарантированного другими 24 странами ЕС.

«Но для того, чтобы Еврокомиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и предоставления займов Украине, все еще необходимо единодушное решение», - подчеркивают журналисты.

В начале февраля Евросоюз после продолжительных споров по деталям принял механизм кредитования Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года. Соглашение предусматривает направление 60 млрд евро на военную помощь, 30 млрд евро – непосредственно на бюджетные расходы Украины. Проценты по кредиту будет платить Евросоюз. Возвращать кредит Украина должна только после того, как Россия выплатит репарации. 11 февраля Европарламент дал зеленый свет на выделение указанного займа. Ожидалось, что первый платеж по этому займу может поступить в начале второго квартала 2026 года.

