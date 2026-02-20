USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Загадочная смерть экс-главы «Уралкалия»

20 февраля 2026, 22:26

Родные бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, погибшего в январе на Кипре при загадочных обстоятельствах, считают, что он был убит. Старшие сыновья бизнесмена и его первая жена обратились в полицию с требованием не выдавать разрешение на захоронение и провести альтернативное расследование, сообщает «Коммерсантъ».

19-летний Александр и 24-летний Роман Баумгертнеры, а также их мать Ирина сомневаются в официальной версии о том, что бизнесмен сорвался со скалы во время тренировки по скалолазанию. По словам адвоката Дениса Саушкина, представляющего их интересы, заявление поступило в ОВД «Царицыно» по месту нахождения морга, куда 14 февраля доставили тело предпринимателя.

Как отметил защитник, обстоятельства исчезновения вызывают множество вопросов. По его словам, 7 января, в день исчезновения, Баумгертнер, предположительно, уехал из дома на деловую встречу и после этого перестал выходить на связь. При этом, уточнил юрист, его телефон оставался активным и 8 января — с устройства кто-то отвечал на входящие сообщения. «На этом странности не заканчиваются. По неясной причине 7 января Владислав заселился в отель, хотя находился всего в часе езды от собственного дома. А уже 8 января он якобы отправился в поход, из которого не вернулся», — добавил Саушкин. 

Кроме того, семья утверждает, что у Баумгертнера были проблемы с коленом и давний страх высоты, а это ставит под вопрос официально озвученную причину смерти, сообщил адвокат.

Тело Баумгертнера обнаружили 14 января в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Для опознания пришлось проводить ДНК-экспертизу, так как тело было сильно повреждено. Официальных данных о причине смерти до сих пор нет. Полиция Кипра и британской военной базы продолжают расследование.

Тем временем другие родственники, в том числе последняя бывшая жена Юлия, настаивают на кремации. Прощание назначено на 21 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Несмотря на обращение старших сыновей, разрешение на выдачу тела уже получено, пишет «Ъ».

Баумгертнер более десяти лет назад уже оказывался в центре криминального скандала: в 2013 году он был арестован в Беларуси по обвинению в злоупотреблениях в рамках «калийной войны» между «Уралкалием» и «Беларуськалием». Дело позже прекратили.

На фоне его исчезновения на Кипре произошла еще одна загадочная смерть: 8 января в здании посольства РФ в Никосии нашли мертвым сотрудника дипмиссии Антона Панова, криптографа, связанного со спецслужбами. Официальная версия — самоубийство.

