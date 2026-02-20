Армянский депутат: Мы не могли представить...

Инициатива TRIPP направлена на превращение Южного Кавказа в надежный мост между Востоком и Западом. Об этом заявил глава делегации парламента Армении в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян, выступая на зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене, сообщают армянские СМИ.

«Несмотря на ухудшение среды безопасности в отдельных частях региона ОБСЕ и растущую поляризацию между государствами-участниками, мы должны также отметить наличие позитивных процессов в нашем регионе. Сидя в этом же зале в прошлом году, мы вряд ли могли представить, что мирный процесс между Арменией и Азербайджаном продвинется настолько, что мы достигнем согласия по тексту мирного соглашения, найдем практические решения по вопросам, ранее считавшимся неразрешимыми, и начнем обсуждать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул Ханданян.

Депутат добавил, что подобный прогресс был бы невозможен без конструктивного участия администрации США в поддержке мирных усилий на Южном Кавказе, а также без продвижения инициативы TRIPP как всеобъемлющей рамки региональной взаимосвязанности и долгосрочной стабильности.

«TRIPP — это превращение нашего региона в надежный мост между Востоком и Западом, способствующий мировой торговле и транзитным потокам в условиях, когда диверсифицированные, безопасные и устойчивые маршруты становятся важнее, чем когда-либо. Это лишь начало...», - заявил Ханданян.

Он также отметил, что одновременно продолжается процесс делимитации границы (между Арменией и Азербайджаном - ред.), подтверждающий взаимное признание территориальной целостности. «Это практический и значимый шаг на пути укрепления стабильности и доверия между сторонами», — сказал Ханданян.

Он также подчеркнул важность процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. По его словам, Армения рассматривает его как неотъемлемую часть построения стабильного, взаимосвязанного и процветающего региона и ожидает дальнейшего ощутимого прогресса.