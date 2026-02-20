USD 1.7000
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Новая встреча «коалиции желающих»

20 февраля 2026, 22:44 489

Новая встреча «коалиции желающих» пройдет в режиме видеоконференции 24 февраля — в день четвертой годовщины начала войны России с Украиной. Об этом 20 февраля сообщает британское издание The Guardian.

«Мы только что получили сообщение из Елисейского дворца через агентство Reuters о том, что президент Франции Эммануэль Макрон будет председательствовать на видеоконференции «коалиции желающих» 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Сопредседателем будет премьер-министр Великобритании Кир Стармер», — говорится в тексте.

Напомним, 6 января в Париже прошла встреча «коалиции желающих», в которой приняли участие представители Европы и Соединенных Штатов.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58 96
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 1986
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 921
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 3882
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 1720
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2021
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
20 февраля 2026, 21:27 2352
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
20 февраля 2026, 21:18 2841
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 3528
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
20 февраля 2026, 21:00 1588
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
20 февраля 2026, 13:03 6491

