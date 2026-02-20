Новая встреча «коалиции желающих» пройдет в режиме видеоконференции 24 февраля — в день четвертой годовщины начала войны России с Украиной. Об этом 20 февраля сообщает британское издание The Guardian.

«Мы только что получили сообщение из Елисейского дворца через агентство Reuters о том, что президент Франции Эммануэль Макрон будет председательствовать на видеоконференции «коалиции желающих» 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Сопредседателем будет премьер-министр Великобритании Кир Стармер», — говорится в тексте.

Напомним, 6 января в Париже прошла встреча «коалиции желающих», в которой приняли участие представители Европы и Соединенных Штатов.

По ее итогам Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.