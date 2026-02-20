Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа

Торговые партнеры США испытали облегчение после того, как Верховный суд отменил таможенные тарифы, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в прошлом году. Однако теперь все ждут, каким будет следующий шаг американского президента, пишет Politico.

Заместитель главного спикера Европейской комиссии Улоф Хилл уже успел заявить, что Брюссель поддерживает связь с администрацией Трампа, желая «ясности относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение».

Великобритания, которая в прошлом году получила от Вашингтона самую низкую таможенную ставку, ожидает сохранения своего «привилегированного торгового положения» в отношениях с США, но также стремится «понять, как это решение повлияет на тарифы для Великобритании и остального мира». Об этом заявил представитель британского правительства.

Первые реакции из других столиц «отражали общее желание избежать любой новой эскалации», пишет Politico.

Вместе с тем выражается обеспокоенность, что решение Верховного суда США не дало четкого объяснения относительно того, будут ли теперь возвращены те миллиарды долларов, уплаченные за последний год по теперь отмененным ставкам ввозных пошлин.

«Это решение стало позитивным знаком того, что система сдержек и противовесов все еще работает в США. Однако вряд ли оно приведет к менее нестабильному и более рациональному сотрудничеству», – заявил однопартиец действующего немецкого канцлера Роланд Тайс.

Вместе с тем торговые партнеры США в целом ожидают, что Трамп найдет какой-то другой способ ограничить импорт определенными бюрократическими средствами.

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт товаров почти со всего мира, объясняя это стремлением сократить торговый дефицит и защитить американскую экономику. С 5 апреля действовал базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – дополнительные ставки до 25–50% для стран с наибольшим дефицитом торговли с США.

Однако сегодня Верховный суд США отменил эти пошлины, признав их незаконными из-за неправильного толкования Белым домом закона 1977 года о чрезвычайных экономических полномочиях президента. Суд пришел к выводу, что администрация фактически пыталась чрезмерно расширить президентские полномочия в тарифной политике, что противоречит закону.