USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа

20 февраля 2026, 22:51 921

Торговые партнеры США испытали облегчение после того, как Верховный суд отменил таможенные тарифы, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в прошлом году. Однако теперь все ждут, каким будет следующий шаг американского президента, пишет Politico.

Заместитель главного спикера Европейской комиссии Улоф Хилл уже успел заявить, что Брюссель поддерживает связь с администрацией Трампа, желая «ясности относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение».

Великобритания, которая в прошлом году получила от Вашингтона самую низкую таможенную ставку, ожидает сохранения своего «привилегированного торгового положения» в отношениях с США, но также стремится «понять, как это решение повлияет на тарифы для Великобритании и остального мира». Об этом заявил представитель британского правительства.

Первые реакции из других столиц «отражали общее желание избежать любой новой эскалации», пишет Politico.

Вместе с тем выражается обеспокоенность, что решение Верховного суда США не дало четкого объяснения относительно того, будут ли теперь возвращены те миллиарды долларов, уплаченные за последний год по теперь отмененным ставкам ввозных пошлин.

«Это решение стало позитивным знаком того, что система сдержек и противовесов все еще работает в США. Однако вряд ли оно приведет к менее нестабильному и более рациональному сотрудничеству», – заявил однопартиец действующего немецкого канцлера Роланд Тайс.

Вместе с тем торговые партнеры США в целом ожидают, что Трамп найдет какой-то другой способ ограничить импорт определенными бюрократическими средствами.

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт товаров почти со всего мира, объясняя это стремлением сократить торговый дефицит и защитить американскую экономику. С 5 апреля действовал базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – дополнительные ставки до 25–50% для стран с наибольшим дефицитом торговли с США.

Однако сегодня Верховный суд США отменил эти пошлины, признав их незаконными из-за неправильного толкования Белым домом закона 1977 года о чрезвычайных экономических полномочиях президента. Суд пришел к выводу, что администрация фактически пыталась чрезмерно расширить президентские полномочия в тарифной политике, что противоречит закону.

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58 100
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 1988
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 922
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 3884
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 1722
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2021
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
20 февраля 2026, 21:27 2352
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
20 февраля 2026, 21:18 2842
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 3530
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
20 февраля 2026, 21:00 1588
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
20 февраля 2026, 13:03 6491

ЭТО ВАЖНО

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58 100
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 1988
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 922
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 3884
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 1722
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2021
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
20 февраля 2026, 21:27 2352
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
20 февраля 2026, 21:18 2842
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 3530
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
20 февраля 2026, 21:00 1588
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
20 февраля 2026, 13:03 6491
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться