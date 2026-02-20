USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?
Новость дня
США стягивают силы на Ближний Восток: когда будет удар по Ирану?

Еще один удар по экс-принцу Эндрю

20 февраля 2026, 23:07 611

Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения в парламент законопроекта об исключении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Этот шаг, согласно опубликованному 20 февраля опросу компании YouGov, поддерживают 82% опрошенных. Однако он потребует консультации с другими государствами, входящими в Содружество, и станет возможным лишь после того, как в отношении бывшего принца Йоркского будут закончены все следственные действия.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали 19 февраля и доставили в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Еще одно расследование в отношении брата короля касается ввоза женщин в Великобританию с целью сексуальной эксплуатации.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 

30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении. Однако он сохранил восьмое место в очереди престолонаследия - после своего племянника, старшего сына короля принца Уэльского Уильяма и его трех детей, а также своего второго племянника, младшего сына короля принца Гарри и его двух детей.

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58 102
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 1989
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 923
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 3885
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 1724
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2022
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
20 февраля 2026, 21:27 2352
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
20 февраля 2026, 21:18 2842
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 3530
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
20 февраля 2026, 21:00 1589
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
20 февраля 2026, 13:03 6491

ЭТО ВАЖНО

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58 102
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 1989
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 923
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 3885
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 1724
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2022
Берлин требует от Анкары освободить журналиста
Берлин требует от Анкары освободить журналиста обновлено 21:27
20 февраля 2026, 21:27 2352
Россия потеряла Су-34
Россия потеряла Су-34
20 февраля 2026, 21:18 2842
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки империализм чистой воды
20 февраля 2026, 20:30 3530
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
Почему соцпособие по возрасту в Азербайджане не увеличивается?
20 февраля 2026, 21:00 1589
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном
Разгорается «железнодорожная война» между Москвой и Ереваном наш комментарий
20 февраля 2026, 13:03 6491
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться