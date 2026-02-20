Еще один удар по экс-принцу Эндрю

Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения в парламент законопроекта об исключении младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Этот шаг, согласно опубликованному 20 февраля опросу компании YouGov, поддерживают 82% опрошенных. Однако он потребует консультации с другими государствами, входящими в Содружество, и станет возможным лишь после того, как в отношении бывшего принца Йоркского будут закончены все следственные действия.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали 19 февраля и доставили в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Еще одно расследование в отношении брата короля касается ввоза женщин в Великобританию с целью сексуальной эксплуатации.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского.

30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении. Однако он сохранил восьмое место в очереди престолонаследия - после своего племянника, старшего сына короля принца Уэльского Уильяма и его трех детей, а также своего второго племянника, младшего сына короля принца Гарри и его двух детей.