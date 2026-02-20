Дело Эпштейна: полиция взялась за аэропорты Лондона

Полиция Лондона проверяет возможную связь аэропортов города с торговлей людьми по делу Джеффри Эпштейна, что связано с обнародованием судебных документов Министерством юстиции США. Об этом сообщили в полиции британской столицы.

«После того, как Министерство юстиции США обнародовало миллионы судебных документов, касающихся Джеффри Эпштейна, нам известно о предположениях, что лондонские аэропорты могли использоваться для содействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Мы оцениваем эту информацию и активно ищем дополнительные детали у партнеров из правоохранительных органов, в частности в Соединенных Штатах», - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что им известно о многочисленных сообщениях и комментариях СМИ, однако на сегодняшний день в полицию Лондона не поступало никаких новых уголовных обвинений относительно сексуальных преступлений, которые, как утверждается, имели место в юрисдикции Англии.

«Файлы Эпштейна» - это крупнейший частично открытый архив материалов по делу американского финансисты Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Эти материалы относятся к федеральным и штатным уголовным делам, гражданским искам и расследованиям по обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

30 января Минюст США опубликовал очередную порцию файлов – это 3 миллиона страниц текста, 180 тысяч фотографий и 2 тысячи видеозаписей. Всего архив содержит более 6 миллионов различных файлов. Данные, которые содержат особо чувствительную информацию (например, медицинские документы, личные данные жертв, материалы, находящиеся под судебным запретом) не обнародованы.