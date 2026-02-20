СНБ Армении об азербайджанцах в Ереване

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении ответила на запрос армянских СМИ по поводу азербайджанцев, записывающих ролики из Еревана.

В ведомстве сообщили, что упомянутые лица являются этническими азербайджанцами и гражданами Российской Федерации, они въехали в Армению и покинули страну через государственный пункт пропуска «Баграташен». Визит носил частный характер.

СНБ также сообщила, что эти лица уже приезжали в Армению как в 2013 году, так и в 2014-м.

Ранее в Сети появились ролики двоих азербайджанцев из Еревана. На кадрах можно увидеть автомобиль с московским номерным знаком. К ним подошли полицейские, поговорили около минуты и ушли.