Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек

20 февраля 2026, 23:58

Сегодня президент США Дональд Трамп провел специальный брифинг, посвященный решению Верховного суда по пошлинам, на котором ему был задан вопрос об Иране.

На вопрос о том, есть ли у него послание для иранского народа, президент США заявил: «Иран должен заключить соглашение. Знаете, народ Ирана сильно отличается от иранских лидеров. В Иране очень, очень печальная ситуация. 32 тысячи человек были убиты за относительно короткое время.

Они собирались повесить 837 человек две недели назад, некоторых с помощью крана, и я дал им понять: если будет повешен хоть один человек, по Ирану будет нанесен удар. Я не стал ждать две недели и начал переговоры, они отказались от повешения. Они не повесили 837 человек, они, похоже, никого не повесили. Мне очень жаль иранцев, они жили в аду», – сказал Трамп.

