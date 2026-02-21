Энергетика Украины снова под прицелом

По словам министра, сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов в режиме 24/7.

В Украине наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением благодаря круглосуточным ремонтам и потеплению, однако энергетики готовятся к возможным новым атакам РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Положительную динамику обеспечивает сочетание усилий ремонтных бригад и снижение нагрузки на сеть из-за повышения температуры воздуха.

«Благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры видим тенденцию к улучшению ситуации с электроснабжением», - отметил глава Минэнерго.

Наибольшее количество вызовов пока сохраняется в Одессе и прифронтовых регионах. В частности, в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения задействовано более 200 бригад.

Несмотря на улучшение показателей, энергетики готовятся к возможным новым вызовам. По словам министра, расслабляться рано из-за планов россиян нанести новые удары.

«В то же время имеем информацию о подготовке …новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб - не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам», - подчеркнул Шмыгаль.

Министр также отметил, что для усиления устойчивости энергосистемы Украина привлекает международную поддержку. По результатам визита во Францию достигнута договоренность о выделении 600 млн евро.

Кроме того, украинские инженеры уже находятся в Европе, где обследуют шесть электростанций, оборудование с которых планируется оперативно доставить в Украину.

Отметим, что сегодня Азербайджан отправил Украине очередную партию гуманитарной помощи - 31 генератор разной мощности и 2 системы автоматического включения резерва.