Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным

The Guardian
00:21 1306

За день до полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский попытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, но получил отказ. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что у президента Украины были сомнения относительно готовности России начать войну отчасти потому, что данные западных разведок разнились: американцы настаивали, что вторжение будет, а Франция и Германия до последнего сомневались.

По данным источников, 22 февраля 2022 года тогдашний секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Украины Алексей Данилов передал Зеленскому красную папку с совершенно секретными разведданными о «прямой физической угрозе» украинскому лидеру.

Журналисты выяснили, что Зеленский отмахнулся, но, видимо, это произвело на него впечатление. На следующий день на встрече с польским и литовским президентами в Мариинском дворце (резиденция президента Украины – ред.) Зеленский сказал, что, «возможно, это последний раз, когда они видят его живым».

Издание считает, что непосредственно перед вторжением Зеленский «осознал всю серьезность надвигающейся опасности», позже в тот же день он попытался позвонить Путину, но получил отказ, после чего записал видеообращение к россиянам, призывая их предотвратить начало войны.

