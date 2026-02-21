Удар по командному центру «Хезболлы»

Армия обороны Израиля нанесла удары по командному центру вооруженного крыла организации «Хезболла» в районе Баальбек Бейрута на востоке Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по командному центру «Хезболлы», который использовался для подготовки атак на израильскую армию и Государство Израиль. Деятельность террористов в этом командном центре нарушает соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном и представляет угрозу для Израиля», — говорится в заявлении.