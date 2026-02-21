USD 1.7000
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

В Раде назвали сроки выборов президента

01:06 457

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го, причем допускается их проведение во время военного положения. Об этом сообщило издание «Инсайдер».

По данным источников издания в Верховной Раде, депутаты активизировали подготовку к выборам, которые могут пройти уже в течение этого года и даже во время вооруженного конфликта. Часть руководителей партий объявили своим региональным ячейкам, что президентские выборы состоятся осенью 2026-го, а парламентские - весной 2027-го. Допускается возможность их проведения не только после, но и во время вооруженного конфликта, без отмены военного положения.

В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить за собой кресла. Некоторые работают над созданием собственных политических проектов, еще часть обсуждает переход в другие политические команды.

В Украине по причине введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Парламентские выборы должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

