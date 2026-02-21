Зеленский: США и Россия требуют одного и того же

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса, пишут украинские СМИ.

«Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы определенно не проигрываем ее, определенно. Вопрос в том, победим ли мы», - сказал он в интервью France 24.

По его словам, «это вопрос - но это очень дорогостоящий вопрос».

Отмечается, что и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя от него уступить Донбасс России в рамках любой сделки по прекращению четырехлетней войны.

«И американцы, и россияне говорят, что, если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса», - сказал Зеленский о восточном регионе Украины.

Президент отметил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны. Он заявил, что Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти:

«Давайте будем честны - россияне просто хотят меня заменить».

По словам Зеленского, украинские силы имеют успехи в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

«Я не буду вдаваться во много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, все силы обороны, потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров», - добавил он.