Зеленский: США и Россия требуют одного и того же

01:19 403

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и американцы, и россияне говорят: если Киев хочет, чтобы война закончилась завтра, то ВСУ должны вывести войска из Донбасса, пишут украинские СМИ. 

«Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы определенно не проигрываем ее, определенно. Вопрос в том, победим ли мы», - сказал он в интервью France 24.

По его словам, «это вопрос - но это очень дорогостоящий вопрос».

Отмечается, что и Вашингтон, и Москва оказывают давление на Киев, требуя от него уступить Донбасс России в рамках любой сделки по прекращению четырехлетней войны.

«И американцы, и россияне говорят, что, если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса», - сказал Зеленский о восточном регионе Украины.

Президент отметил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны. Он заявил, что Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти:

«Давайте будем честны - россияне просто хотят меня заменить».

По словам Зеленского, украинские силы имеют успехи в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

«Я не буду вдаваться во много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, все силы обороны, потому что на сегодня освобождены 300 квадратных километров», - добавил он.

Протестуют и буддийские монахи
Протестуют и буддийские монахи объектив haqqin.az
01:59 15
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд обновлено 01:00
01:00 11959
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента наш комментарий
20 февраля 2026, 15:24 4570
Европарламент созывает экстренное заседание
Европарламент созывает экстренное заседание
01:38 401
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным The Guardian
00:21 1309
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек видео
20 февраля 2026, 23:58 1372
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41 3031
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51 1755
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15 5083
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37 2948
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид ФОТО
20 февраля 2026, 21:42 2809

