Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Атака на военный завод в Удмуртии

обновлено 01:45
01:45

В Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического Воткинского завода, который является главным производителем баллистических ракет для комплексов «Искандер-М» и стратегического вооружения «Орешник», сообщают украинские СМИ.

По информации из локальных пабликов и анализа OSINT-исследователей, под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники. Очевидцы сообщали о звуках пролета неустановленных летательных аппаратов и серии мощных детонаций, после которых над территорией завода поднялся густой дым.

Российское оборонное ведомство пока не прокомментировало состояние стратегического предприятия, однако масштаб возгорания свидетельствует о значительных повреждениях инфраструктуры завода.

01:27

В Удмуртии ракеты «Фламинго» ударили по предприятию, которое выпускает двигатели для «Искандера» и «Орешника». Об этом сообщает OSINT-канал Dnipro Osint.

Отмечается, что речь идет о Воткинском заводе.

По информации, попадание было в производственные цеха.

Предприятие выпускает двигатели для ракет «Искандер» и межконтинентальных баллистических ракет (в частности, «Орешника»).

Протестуют и буддийские монахи
Протестуют и буддийские монахи
01:59
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд обновлено 01:00
01:00
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
20 февраля 2026, 15:24
Европарламент созывает экстренное заседание
Европарламент созывает экстренное заседание
01:38
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным
00:21
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов обновлено 23:41
20 февраля 2026, 23:41
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51
Ход конем от Трампа
Ход конем от Трампа обновлено 23:15
20 февраля 2026, 23:15
Армянский депутат: Мы не могли представить...
Армянский депутат: Мы не могли представить...
20 февраля 2026, 22:37
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
Изуродованной ремонтниками мечети вернули первозданный вид
20 февраля 2026, 21:42

