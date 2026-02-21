Атака на военный завод в Удмуртии

В Удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического Воткинского завода, который является главным производителем баллистических ракет для комплексов «Искандер-М» и стратегического вооружения «Орешник», сообщают украинские СМИ.

По информации из локальных пабликов и анализа OSINT-исследователей, под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники. Очевидцы сообщали о звуках пролета неустановленных летательных аппаратов и серии мощных детонаций, после которых над территорией завода поднялся густой дым.

Российское оборонное ведомство пока не прокомментировало состояние стратегического предприятия, однако масштаб возгорания свидетельствует о значительных повреждениях инфраструктуры завода.