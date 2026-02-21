Европарламент созывает экстренное заседание

USD 1.7000
Депутаты Европейского парламента проведут в понедельник экстренное заседание, чтобы пересмотреть торговое соглашение с США после решения Верховного суда отменить некоторые глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидалось, что торговый комитет Европейского парламента проголосует во вторник за продолжение процесса ратификации соглашения между США и ЕС. Законодатели ЕС ранее заморозили процесс ратификации после того, как Трамп пригрозил аннексировать Гренландию.

«Решение Верховного суда (США – ред.) было ожидаемым. Правовая основа для необоснованных пошлин была неправильной», – заявил агентству Бернд Ланге, председатель торгового комитета.

Ланге написал в соцсетях, что «теперь мы должны тщательно оценить» решение и возможные последствия для текущей работы по ратификации соглашения.

Торговое соглашение отменит пошлины на большинство американских товаров и установит 15%-ную пошлину на товары ЕС.

Блок заключил это неравноправное соглашение прошлым летом в надежде избежать полномасштабной торговой войны и сохранить поддержку безопасности со стороны США. Парламент намеревался ратифицировать соглашение в марте. 

Решение, принятое в пятницу, поставило под сомнение этот график и все соглашение, учитывая неопределенный правовой статус пошлин Трампа.

«Судьи показали, что даже президент США не действует в правовом вакууме», – отметил Ланге.

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Речь идет о тарифах, которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира. Глава Белого дома ввел пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения для преодоления дефицита Соединенных Штатов.

Методика, по которой Трамп определял размер торговых тарифов, вызвала удивление у многих. Появились даже предположения, что к ее созданию мог быть причастен ChatGPT. Отдельные экономисты отмечали, что сам подход к расчету тарифов не выдерживает никакой серьезной критики.

