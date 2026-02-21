Такер Карлсон боялся, что его примут за «иранский дрон»

Американский журналист Такер Карлсон сделал ряд резонансных заявлений после краткого визита в Израиль. По его словам, перед перелетом он попросил израильские военные структуры заранее получить данные о его рейсе, опасаясь, что самолет могут принять за «иранский беспилотник», пишут израильские СМИ.

Карлсон также назвал Израиль «вероятно, самой агрессивной страной в мире» и напомнил об инциденте 1967 года с американским кораблем Liberty, который был атакован израильскими силами во время Шестидневной войны.

Напомним, американский телеведущий Такер Карлсон оказался в центре скандала после заявлений о якобы унизительном обращении в аэропорту Бен-Гурион. Однако опубликованные записи видеонаблюдения не подтверждают его версию произошедшего.

Во время пребывания в Израиле журналист взял интервью у посла США Майка Хакаби. Журналист задал послу вопрос о библейском обещании земли «от Нила до Евфрата», поинтересовавшись, означает ли это право современного Израиля на весь регион. В ответ дипломат заявил, что «было бы неплохо, если бы они забрали все».

Приводим некоторые цитаты из заявлений посла США в Израиле Майка Хакаби, которые он сделал в интервью Такеру Карсону:

- Знаете, что делает Израиль? Они отправляют сообщения на пейджеры и текстовые оповещения на все мобильные телефоны в Газе, говоря: «Мы собираемся ударить по этой конкретной цели». Они сбрасывают листовки и публично объявляют, где они собираются нанести удар. Никто этого не делает — США этого не делают. Израиль делает это, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.

- Если бы Израиль хотел убить всех детей в Газе, у него есть для этого военные возможности. Он мог бы сделать это менее чем за один день.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет войны с Ираном.