Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд

Протестуют и буддийские монахи

01:59

Иерусалим. Первая пятничная молитва месяца Рамадан на территории мечети Аль-Акса

Буэнос-Айрес (Аргентина). Протесты против трудовой реформы, предложенной президентом Хавьером Милеем. Новые правила упростят увольнение рабочих, сократят выходные пособия, ограничат право на забастовку, увеличат рабочее время и сократят количество отпускных дней

Коломбо (Шри-Ланка). Буддийские монахи собрались на акцию протеста, требуя большего уважения от правительства. Они требуют консультироваться с ними по государственным вопросам

Одесса (Украина). Мужчина идет мимо поврежденных автомобилей на месте удара российского беспилотника

Пхеньян (Северная Корея). Члены Трудовой партии Кореи присутствуют на открытии девятого съезда партии

Арекипа (Перу). После проливных дождей

Лос-Анджелес (США). Темные грозовые тучи над городом

«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
«Свой» Верховный суд отобрал у Трампа любимую игрушку
02:08
Президента выбросили, как старые носки
Президента выбросили, как старые носки
20 февраля 2026, 20:30
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
Европа хочет истощить Россию. А кто хочет сместить Зеленского?
01:44
Протестуют и буддийские монахи
Протестуют и буддийские монахи
01:59
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
Америка эвакуирует военных с базы Аль-Удейд
01:00
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
«Похотливый Энди» подвел маму-королеву, брата-короля и друга-президента
20 февраля 2026, 15:24
Европарламент созывает экстренное заседание
Европарламент созывает экстренное заседание
01:38
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным
За день до войны: Зеленский пытался связаться с Путиным
00:21
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
Трамп: В Иране убили 32 тысячи человек
20 февраля 2026, 23:58
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
Резонансное дело о стрельбе в Армении: 12 фигурантов
20 февраля 2026, 23:41
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
Тарифы – всё! Мир ждет реакции Трампа
20 февраля 2026, 22:51

