Протестуют и буддийские монахи

Иерусалим. Первая пятничная молитва месяца Рамадан на территории мечети Аль-Акса
Буэнос-Айрес (Аргентина). Протесты против трудовой реформы, предложенной президентом Хавьером Милеем. Новые правила упростят увольнение рабочих, сократят выходные пособия, ограничат право на забастовку, увеличат рабочее время и сократят количество отпускных дней
Коломбо (Шри-Ланка). Буддийские монахи собрались на акцию протеста, требуя большего уважения от правительства. Они требуют консультироваться с ними по государственным вопросам
Одесса (Украина). Мужчина идет мимо поврежденных автомобилей на месте удара российского беспилотника
Пхеньян (Северная Корея). Члены Трудовой партии Кореи присутствуют на открытии девятого съезда партии
Арекипа (Перу). После проливных дождей
Лос-Анджелес (США). Темные грозовые тучи над городом